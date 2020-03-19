Fenerbahçe Ali Koç ile kötü istatistikte rekora koşuyor!
Fenerbahçe, başkan Ali Koç ile kötü istatistikte rekora koşuyor. Ligde 7 haftadır kazanamayan sarı-lacivertli takım, 26. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en az puan topladığı 2. sezonunu yaşıyor.
Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan ve 2003'teki 9 maçlık serinin ardından tarihteki en kötü galip gelememe tablosuna ulaşan Fenerbahçe, puan olarak da benzer grafiği sergiliyo r. 26. haftayı 40 puan ile kapatan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994/95'ten bu yana en az puan topladığı ikinci sezonu geçiriyor. Kanarya söz konusu dönemde en düşük puanı ise 31 puan ile geçen sezon toplamıştı.
13.'LÜKTEN 7. SIRAYA
Geçtiğimiz sezon aynı haftada 7 galibiyet 10 beraberlik 9 mağlubiyet ile 31 puan alan Fenerbahçe, bu sezon ise 11 galibiyet 7 beraberlik 8 yenilgi ile 40 puana ulaştı. Geçen sezon 13. sırada olan takım bu yıl da 7'nci sıraya kadar geriledi. Olumsuz tabloların Ali Koç'un başkanlığına denk gelmesi dikkat çekiyor. Büyük farkla seçilen Koç, yanlış transfer+hatalı teknik direktör tercihleriyle başarısızlığın baş sorumlusu olarak gösteriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...