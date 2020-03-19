19 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kwadwo Asamoah'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Türkiye'ye gelmek istiyorum

F.Bahçe'nin radarındaki yıldız açıkladı: Türkiye'ye gelmek istiyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Yabancı futbolcular koronavirüs salgınında ülkemizin en güvenli liman olduğunu söyledi. Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, 'de oynadığı için çok şanslı hissettiğini söylerken, sarı-lacivertlilerin yeni sezon için anlaşma sağladığı da yönetici ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmek istediğini ifade etti. Galatasaray'ın yaz döneminde ilgilendiği ancak Celta Vigo'ya transfer olan Jeison Murillo ise sarı-kırmızılı takıma gelmediği için pişman olduğunu söyledi.

ZAJC: BURADA OLDUĞUM İÇİ ÇOK ŞANSLIYIM

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse Avrupa ve ABD'de onlarca sporcu yakalanırken, birçok yabancı futbolcu ise 'de oldukları için çok şanslı olduklarını belirtti. 'nin 'nın Empoli takımından ettiği Zajc, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye'de yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu anda İtalya'da olmayı hayal bile edemiyorum" dedi.

ASAMOAH: TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için prensipte anlaştığı Inter'in sol beki da kendisiyle transfer görüşmelerini yürüten yönetici 'ye şu çarpıcı mesajı gönderdi: "Beni buradan bir an önce kurtarın. Türkiye'ye gelmek istiyorum. İtalya'da korkunç bir ortam var. Evden dışarı çıkamıyorum. Market alışverişi bile yapmaktan korkuyorum."

MURILLO: TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Ara transfer döneminde G.Saray yerine İspanyol takımı Celta Vigo'yu tercih eden Murillo büyük pişmanlık yaşıyor. Kendisini G.Saray'a getirmek isteyen Falcao ile konuşan Kolombiyalı oyuncu, "Keşke Türkiye'yi tercih etseydim. Burada haberlerde hep Türkiye örnek gösteriliyor. Kendimi ve ailemi göz göre göre adeta cehennemin içine attım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.






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