18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal hakkında şaşırtan gerçek!

Ersun Yanal hakkında şaşırtan gerçek!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Fenerbahçe'nin kötü gidişat nedeniyle geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollarını ayırdığı ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 13 Mart'ta feshettiği ve Yanal'ın bu tarihe kadar takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste elde edilen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, teknik direktör ile yolları ayırma kararı almıştı.

Yönetim ile yapılan konuşmanın ardından Yanal, talep üzerine 5 Mart'ta 'nda oynanan karşılaşmasında son kez takımın başında bulunmuştu.

'nda yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın fesih tarihinin 13 Mart 2020 olduğu ve o tarihe kadar hala sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.

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