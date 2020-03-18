Ersun Yanal hakkında şaşırtan gerçek!

Fenerbahçe'nin kötü gidişat nedeniyle geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Ersun Yanal ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 13 Mart'ta feshettiği ve Yanal'ın bu tarihe kadar takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste elde edilen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı almıştı.

Yönetim ile yapılan konuşmanın ardından Yanal, talep üzerine 5 Mart'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında son kez takımın başında bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın sözleşme fesih tarihinin 13 Mart 2020 olduğu ve o tarihe kadar hala sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu ortaya çıktı.

Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.

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