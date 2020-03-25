Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in corona virüsü test sonucu açıklandı!
Son dakika haberine göre, yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli futbolcular Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, sosyal medya hesabından iki oyuncunun da corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'den sevindirici haber geldi. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, temsilciğilini yaptığı isimler hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
SONUÇLAR NEGATİF
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.
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