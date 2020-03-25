25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in corona virüsü test sonucu açıklandı!

Muriqi ve Serdar Aziz'in test sonucu belli oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son dakika haberine göre, yapılan corona virüsü testlerinde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli futbolcular Vedat Muriqi ve 'in menajerliğini yapan , hesabından iki oyuncunun da corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve 'den sevindirici haber geldi. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra 'nde virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan , temsilciğilini yaptığı isimler hakkında hesabından bir paylaşım yaptı.

SONUÇLAR NEGATİF
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan corona virüsü mesajı: Devletimizin kurallarına uyalım haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Corona virüsü bulguları çıkan oyuncu Konyaspor maçında oynamadı "Corona virüsü bulguları çıkan oyuncu Konyaspor maçında oynamadı"
Ali Koç'tan corona virüsü mesajı: Devletimizin kurallarına uyalım Ali Koç'tan corona virüsü mesajı: Devletimizin kurallarına uyalım
Spor camiasından Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör