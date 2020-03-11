Fenerbahçe'de kadro krizi
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak ve 6 isimden yoksun Konya’ya gidecek Fenerbahçe, özellikle savunma ve orta alanda sorun yaşayacak.
Son 6 maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, 26. hafta sınavı öncesi kadro konusunda sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Simon Falette, Max Kruse ile cezalı Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan'dan yoksun bu karşılaşmaya çıkacak. Kanarya, defansın göbeğinde ve orta alanda problem yaşayacak. Sezon başından bu yana savunmada en çok Serdar-Jailson ikilisi görev alırken, bu maçta Brezilyalı'ya vatandaşı Gustavo partner olacak. Orta alanda geçtiğimiz hafta kulübede taktik veren Emre Belözoğlu ile Mehmet Ekici, önlerinde de Miha Zajc'ın forma giymesi bekleniyor.
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