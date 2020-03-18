Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişat nedeniyle geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Ersun Yanal ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 13 Mart'ta feshettiği ve Yanal'ın bu tarihe kadar takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı.