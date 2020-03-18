18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

, Hes Kablo ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde gerçekleştirilen idman saat 19.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını 19 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.,

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