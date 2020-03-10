Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de kötü gidişatın devam etmesiyle birlikte teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlanmıştı. Bu ayrılığın ardından sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor maçında Zeki Murat Göle'ye emanet etmişti. 26. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında da takımın başında Göle olacak. Peki, Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte sarı-lacivertlilerde öne çıkan isimler...

Fenerbahçe camiası merakla yeni teknik direktörü bekliyor. Başkanvekili Semih Özsoy isim vermedi ama kriterlerini açıkladı: "Yerli veya yabancı ayrımı yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması en önemli kriterimiz." Gözler bu tarife uyan isimlere çevrildi. İşte kulislerde konuşulan o isimler ve şansları:

ABDULLAH AVCI

Gayri resmi temas kuruldu. Ancak taraftarlardan yoğun tepki gelmesi üzerine resmi siteden yalanlama geçildi. Şimdilik askıya alındı.

EROL BULUT

Yeni Malatya ve Alanya'da oynattığı futbolla kendini ispatladı. Yeni neslin öne çıkan hocalarından. Fenerbahçe'de oynadı. Yönetimin yerli hoca adayları arasında ilk sırada.

TAYFUN KORKUT

Teknik direktör olarak Bundesliga'da görev yaptı. Ancak üst düzey bir başarısı yok. Daha çok Alman bir hoca gelirse yardımcısı olarak adı geçiyor.

AYKUT KOCAMAN

Fenerbahçe'yi en iyi bilenlerden. 2010-11 sezonunda takımı şampiyon yaptı. Defansif futbol anlayışı nedeniyle taraftar soğuk bakıyor. Ancak yönetime, camianın ileri gelenlerinden 'Aykut Kocaman bu ortamda en iyi çare' tavsiyesi gittiği konuşuluyor.

ARTHUR ZICO

F.Bahçe'yi 100. Yılında şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatarak, Avrupa kupalarındaki en önemli başarıyı elde etti. Ofansif futbol oynatması ve camiayı bilmesi artısı. Uzun süredir takım çalıştırmaması ise eksisi.

CHRISTOPH DAUM

Fenerbahçe'yi 2003-06 arasında ve 2009-10'da çalıştırdı. Üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ı da şampiyon yapmıştı. Türkiye'yi en iyi bilenlerden. Ancak yaşı 66 oldu ve 3 yıldır takım çalıştırmıyor. Yine de adı ön sıralarda geçiyor.

JOACHIM LOW

1998-99'da Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Halen Alman Milli Takımı'nın başında olması gelmesini biraz zorlaştırıyor.

MIRCEA LUCESCU

G.Saray ve Beşiktaş ile Türkiye'de şampiyonluklar yaşadı. A Milli Takım'daki son performansı ve ilerleyen yaşı handikap olarak gösterilse de yönetimin gözdelerinden.

DİĞER