10 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Öznur Kablo evinde avantaj peşinde

Fenerbahçe Öznur Kablo evinde avantaj peşinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

, ilk maçında yarın ekibi 'i konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

, ilk maçında yarın ekibi 'i konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını 'e yazdıracak.

Türkiye Kupası'nın kazananı F.Bahçe! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Bucks çöküşte! Lider 3 maçtır kazanamıyor Bucks çöküşte! Lider 3 maçtır kazanamıyor
A.Efes farklı kazandı A.Efes farklı kazandı
Mutlu yıllar Obra Mutlu yıllar Obra
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör