17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözü bu üçlüde

Fenerbahçe'nin gözü bu üçlüde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Sarı-Lacivertliler, ile sözleşmesi sona eren ve Fabrice N’Sakala’ya da kancayı attı. iki yıldızıyla birlikte F.Bahçe’ye gelmeyi planlıyor

yeni hoca için acele etmezken ortaya ilginç bir iddia atıldı... Şu anda 'u çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan öğrencileriyle birlikte 'ün yolunu tutacak. Sarı-Lacivertliler'le adı anılan isimler ise ve Fabrice N'Sakala...

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Alanya forması giyen Kongolu sol bek N'Sakala ve Cisse'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. F.Bahçe iki yıldızı da bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

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MURİÇ'İ YEDEKLEYECEK

Fenerbahçe uzun süredir sol beke yapmak istiyordu. N'Sakala transferi ile bu açığı kapatmanın peşinde. Ayrıca Cisse'yi alarak Vedat Muriç'i yedeklemek istiyorlar.

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24 MAÇTA 16 GOLE İMZA ATTI

Erol Bulut'un da iki ismi Fenerbahçe'ye getirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Papiss Cisse, 24 karşılaşmada 16 gole imza attı.

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