Fenerbahçe'nin gözü bu üçlüde
Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse ve Fabrice N’Sakala’ya da kancayı attı. Erol Bulut iki yıldızıyla birlikte F.Bahçe’ye gelmeyi planlıyor
Fenerbahçe yeni hoca için acele etmezken ortaya ilginç bir iddia atıldı... Şu anda Alanyaspor'u çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut öğrencileriyle birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Sarı-Lacivertliler'le adı anılan isimler ise Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...
BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Alanya forması giyen Kongolu sol bek N'Sakala ve Cisse'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. F.Bahçe iki yıldızı da bonservis ödemeden kadrosuna katacak.
MURİÇ'İ YEDEKLEYECEK
Fenerbahçe uzun süredir sol beke transfer yapmak istiyordu. N'Sakala transferi ile bu açığı kapatmanın peşinde. Ayrıca Cisse'yi alarak Vedat Muriç'i yedeklemek istiyorlar.
24 MAÇTA 16 GOLE İMZA ATTI
Erol Bulut'un da iki ismi Fenerbahçe'ye getirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Papiss Cisse, 24 karşılaşmada 16 gole imza attı.
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