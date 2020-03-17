Ömer Faruk Beyaz devleri peşine taktı
İngiliz medyasının haberine göre, Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz’ı Manchester City, Manchester United ve Barcelona gibi devler kardosuna katmak istiyor...
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... Sarı- Lacivertliler'in altyapısında yetişen genç yıldız devlerin kıskacında... Avrupa'nın önemli takımlarını scoutlarının Ömer Faruk Beyaz'ı takip ettiği ve sık sık bilgi aldığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
İngiltere'de yayın yapan Express'in haberine göre Manchester City, Manchester United ve Barcelona 16'lık yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beyaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor...
MALİ AÇIDAN ÇOK RAHATLATIR
Türkiye Ligi U19 Elik klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz'ın potansiyelinin farkında olan Sarı-Lacivertli yönetimin transfere izin vermesi ve mali açıdan rahatlaması bekleniyor. Dev kulüplerin önümüzdeki günlerde Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
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