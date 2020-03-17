17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ömer Faruk Beyaz devleri peşine taktı

F.Bahçe'nin genç yıldızı devleri peşine taktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2020

İngiliz medyasının haberine göre, ’nin 16 yaşındaki genç yıldızı ’ı , ve gibi devler kardosuna katmak istiyor...

'nin 16 yaşındaki yıldızı , Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... Sarı- Lacivertliler'in altyapısında yetişen genç yıldız devlerin kıskacında... Avrupa'nın önemli takımlarını scoutlarının Ömer Faruk Beyaz'ı takip ettiği ve sık sık bilgi aldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

İngiltere'de yayın yapan Express'in haberine göre , ve 16'lık yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beyaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor...

Fenerbahçe'den 'Evde Kal' çağrısı

MALİ AÇIDAN ÇOK RAHATLATIR

Türkiye Ligi U19 Elik klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz'ın potansiyelinin farkında olan Sarı-Lacivertli yönetimin transfere izin vermesi ve mali açıdan rahatlaması bekleniyor. Dev kulüplerin önümüzdeki günlerde Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı! Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı!
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut olmalı "Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut olmalı"
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar.. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar..
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör