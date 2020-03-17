Beşiktaş'tan Juan Jesus harekatı

Sezonu ilk 3 sırada bitirmek için mücadele eden Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda savunmasını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar, yaz ve kış transfer dönemlerinde Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Juan Jesus'un transferi için harekete geçti.

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından yükselen bir grafik çizen ve tecrübeli teknik adamın takımın başıda çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda gelecek sezonun takviye çalışmaları şimdiden başladı.

İlk olarak defans hattını güçlendirmeyi planlayan ve kadroda düşnülmeyen Enzo Roco'yu takımdan göndermek isteyen siyah-beyazlıların Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Juan Jesus'un transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Çizme ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erse de dönem bitiminde kulüpten ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki isimle ilk teması kurmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, tecrübeli Sambacı'yı bonservisi olmadan takımına kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Öte yandan geçtğimiz yaz ve kış transfer dönemlerinde stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin de adı Juan Jesus ile anılmış ancak oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Brezilya Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada görev yapan Jesus, stoper hattına ek olarak sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor... İtalyan ekibi Roma'da 4. sezonunu geçiren Jesus, 70'i ilk 11'de olmak üzere takımıyla 90 mücadelede görev yaptı. Bu sezon başkent ekibinde sadece 4 karşılaşmada forma giyebilen 1,85'lik futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sol ayaklı futbolcu, 2017 yılında Inter'den Roma'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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