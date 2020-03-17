17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Juan Jesus harekatı

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Girişimler başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Sezonu ilk 3 sırada bitirmek için mücadele eden , yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda savunmasını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar, yaz ve kış dönemlerinde 'nin de transfer etmek istediği 'un transferi için harekete geçti.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ın gelmesinin ardından yükselen bir grafik çizen ve tecrübeli teknik adamın takımın başıda çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda gelecek sezonun takviye çalışmaları şimdiden başladı.

İlk olarak defans hattını güçlendirmeyi planlayan ve kadroda düşnülmeyen Enzo Roco'yu takımdan göndermek isteyen siyah-beyazlıların Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 'un transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Çizme ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erse de dönem bitiminde kulüpten ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki isimle ilk teması kurmaya hazırlanan 'ın, tecrübeli Sambacı'yı bonservisi olmadan takımına kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.

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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Öte yandan geçtğimiz yaz ve kış dönemlerinde stoper arayışlarını sürdüren 'nin de adı Juan Jesus ile anılmış ancak oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Brezilya Milli Takımı'nda 4 karşılaşmada görev yapan Jesus, stoper hattına ek olarak sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor... İtalyan ekibi Roma'da 4. sezonunu geçiren Jesus, 70'i ilk 11'de olmak üzere takımıyla 90 mücadelede görev yaptı. Bu sezon başkent ekibinde sadece 4 karşılaşmada forma giyebilen 1,85'lik futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sol ayaklı futbolcu, 2017 yılında Inter'den Roma'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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