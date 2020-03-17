17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Rusya Ligi de koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi!

Bir lig daha ertelendi! Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Futbol Federasyonu, salgını nedeniyle ligleri 10 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.

Futbol Federasyonu, bugün 'da yaptığı toplantıda tüm dünyayı tehdit eden tehdidine karşı ülke liglerinde alınacak önlemleri görüştü. Toplantıda, federasyon himayesinde düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının 10 Nisan 2020'ye kadar askıya alınmasına karar verildi.

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