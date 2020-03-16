16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 'Evde Kal' çağrısı

Fenerbahçe'den 'Evde Kal' çağrısı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Spor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı ve organizasyonların iptal edilmesinin ardından cephesinden ilk kez bu konu hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada salgından korunmak için insanların evde kalması gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kişisel temizliğimize özen gösterip sosyal mesafemizi lütfen koruyalım.
Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım. "

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