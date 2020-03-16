16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin çile yılları

Fenerbahçe'nin çile yılları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2020

, iki yılda adeta gülmeyi unuttu. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıka Kanarya, geçen sezonu bile arar oldu. Sarı-lacivertliler, iki maç daha kazanamazsa tarihteki en kötü sezonunu egale edecek.

Süper Lig'deki kötü gidişatı dindiremeyen , son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı. Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta 'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı. Son olarak İH 'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! haberin devamı REKORU 9 MAÇ

Kanarya, 2002-03 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun galibiyetsiz geçen serisini yaşadı. Fenerbahçe, 'de Hes Kablo Kayserispor ve ile oynayacağı maçları da kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale edecek.

GEÇEN YILI ARIYOR

Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı. Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti. Kanarya, resmi maçlarda 'tan bu yana taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Son galibiyet 'nda 11 Şubat'ta 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'lık skorla alındı.

2. YARI PUAN CETVELİNDE 14. SIRADA

Fenerbahçe ligin ikinci yarısında dibe vurdu. İkinci devreye iyi başlayan ve ilk iki maçını kazanan Kanarya daha sonra çöküşe geçti. 9 maçta 9 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, ikinci yarı puan cetvelinde 14'üncü sırada yer aldı ve düşme hattının sadece 1 puan üstünde konumlandı.

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