Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ali Koç istifa"
Fenerbahçe'de geçen sezon son haftalarda kadar küme düşme stresi yaşayan, bu sezon da hüsrana uğrayan taraftarın sabrı tükendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'tan ümidi kesti. Sarı-lacivertli takımın, 9 kişilik Konyaspor'a da mağlup olması sabırları tüketirken, sosyal medyada Koç'a istifa çağrısı yapıldı. Küme düşme hattında geçen önceki yılın ardından, bu sezon da şampiyonluk ümitlerinin yok olması, oyuncuların 9 hafta kala havlu atması üzerine twitter'da Başkan Ali Koç'a 'bırak' mesajları yağdı.
İşte o mesajlardan bazıları:
#Lütfen daha fazla zarar vermeden istifa et başkan, olmuyor!
#Yönetimine aldığın beceriksizleri de al git.
#Ne vizyon, ne hedef. Lütfen istifa et.
#Son iki yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek oldu.
#Bize layık gördüğün Fenerbahçe bu mu!
#Fenerbahçe'nin 1 numaralı düşmanı Ali Koç'tur.
Kongreye git sesleri
Üst üste gelen kötü sonuçlar yönetime tepkileri artırırken, başkan Ali Koç'a olağanüstü kongreye gitmesi yönünde tavsiyeler gelmeye başladı. Koç'un hem güven tazelemek hem de yönetim kurulunda değişikliğe giderek yeni bir sinerji oluşturmak adına bu yönde bir karar alabileceği konuşuluyor.
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