16 Mart 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Jailson yine hata yaptı
Fenerbahçe'de bu sezon yaptığı hatalarla dikkat çeken Jailson, stoperde oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşısında da skora etki eden hata yaptı.
16.03.2020
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