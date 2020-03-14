14 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Simon Falette'e milli davet

Simon Falette'e milli davet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2020

'nin Gineli stoperi Simon Falette, 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 27 ve 31 Mart'ta Çad ile karşılaşacak Gine Milli Takımı'na davet edildi.

Gine'nin hocası eski Galatasaraylı Didier Six tarafından açıklanan aday kadroda yer alan Falette, erteleme olmazsa maçının ardından ülkesine giderek kampa katılacak.

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