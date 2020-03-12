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Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Genç file bekçisinin Münih'te kasık fıtığı ameliyatı geçirdiği ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini ve istirahate alındığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır" denildi.
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