12 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'de kötü bir dönem geçiren 'de şoku yaşanıyor. Genç file bekçisinin Münih'te kasık fıtığı ameliyatı geçirdiği ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Kulübü, kaleci 'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini ve istirahate alındığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır" denildi.

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