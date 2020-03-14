Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik elde eden ve zirveden kopan sarı-lacivertliler, kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor. Ev sahibi Konyaspor da 7 haftalık galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem; Hüseyin Göçek. VAR'ın başında ise Koray Gençerler yer alacak.

Kanarya'da sakatlıkları geçen ve hafta boyu takımla çalışan Garry Rodrigues ve Simon Falette kadroya dahil edildi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertli ekipte yedek kulübesinde yine antenör Zeki Murat Göle oturacak. A lisansı olduğu için kurallar gereği 2 hafta görev yapabilen Göle'nin bu son maçı olacak. Haftaya da yeni bir hoca gelmezse kulübede bu kez pro lisanslı altyapı direktörü Serdar Bayat'ın oturması bekleniyor.

STATTA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünlerine görevliler tarafından dezenfektasyon işlemi yapıldı. Karşılaşmaya seyirci alınmayacak olmasına rağmen belediye tedbir olarak dün stadın tüm bölümlerini dezenfekte etti.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali, Tolga Ciğerci ve Muriç bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kadıköy'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet 3 ismi uyardı.

KONYA'DA 1 SAKAT 2 CEZALI

Ev sahibi İttifak Holding Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kalede bu akşam Ertuğrul oynayacak. Yeşil-beyazlı ekipte Miya ve Anicic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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