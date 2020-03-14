14 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında

Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2020

, 'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda 'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik elde eden ve zirveden kopan sarı-lacivertliler, kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor. Ev sahibi Konyaspor da 7 haftalık galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem; . VAR'ın başında ise Koray Gençerler yer alacak.

Kanarya'da sakatlıkları geçen ve hafta boyu takımla çalışan Garry Rodrigues ve Simon Falette kadroya dahil edildi. ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertli ekipte yedek kulübesinde yine antenör Zeki Murat Göle oturacak. A lisansı olduğu için kurallar gereği 2 hafta görev yapabilen Göle'nin bu son maçı olacak. Haftaya da yeni bir hoca gelmezse kulübede bu kez pro lisanslı altyapı direktörü Serdar Bayat'ın oturması bekleniyor.

STATTA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

'nın tribünlerine görevliler tarafından dezenfektasyon işlemi yapıldı. Karşılaşmaya seyirci alınmayacak olmasına rağmen belediye tedbir olarak dün stadın tüm bölümlerini dezenfekte etti.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali, ve Muriç bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kadıköy'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet 3 ismi uyardı.

KONYA'DA 1 SAKAT 2 CEZALI

Ev sahibi 'da kaleci kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kalede bu akşam Ertuğrul oynayacak. Yeşil-beyazlı ekipte Miya ve Anicic'in de sakatlıkları bulunuyor.

F.Bahçe'de Konyaspor 11'inde 6 değişiklik birden! haberin devamı

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