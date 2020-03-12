12 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundular. Fenerbahçe yönetimini eleştiren Uluç, "Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?" dedi.
12.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
- Sabah Sporu - 11/03/2020
- "F.Bahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?"
- Sabah Sporu - 12/03/2020
- "Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir"
- Uğurcan Çakır: Kupaya açız
- Sabah Sporu - 12/03/2020
- Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Maçlar seyircisiz oynanacak
- Abdülkadir Ömür: 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...