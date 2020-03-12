Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundular. Fenerbahçe yönetimini eleştiren Uluç, "Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?" dedi.