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Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundular. Fenerbahçe yönetimini eleştiren Uluç, "Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?" dedi.
12.03.2020

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