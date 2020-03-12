Fenerbahçe'nin gizli forveti Serdar Aziz!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği Serdar Aziz, golcü kimliğiyle de ön plana çıkıyor. 29 yaşındaki oyuncu, son 9 yılın en golcü stoperi konumunda bulunuyor...
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi sarı-lacivertli takımda Max Kruse ve Vedat Muriç'in ardından en skorer oyuncu konumunda. Serdar Aziz, bu sezon attığı 4 golle son 9 sezonun en golcü stoperi oldu.
Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı. Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor.
SERDAR AZİZ'İN GOL ATTIĞI MAÇLAR:
Fenerbahça 3-2 Kasımpaşa (Takımın 3. golünü attı ve ekstra 2 puan kazandırdı)
Göztepe 2-2 Fenerbahçe (İlk golü attı)
Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe (Tek golün sahibi)
Fenerbahçe 2-2 Denizlispor (Takımına son dakikada 1 puan kazandırdı)
F.BAHÇE'YE 4 PUAN KAZANDIRDI
Serdar Aziz, Fenerbahçe'de attığı gollerle takımına 4 puanlık katkı sağladı.
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