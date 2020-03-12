Fenerbahçe'nin gizli forveti Serdar Aziz!

İki sezondur taraftarının yüzünü güldüremeyen Fenerbahçe yönetimi için zorlu süreç gelecek yıl da devam edecek. Hocanın kim olacağı belli değil. Transferler için de bütçe gerekiyor. En az 8 takviye yapması gereken sarı-lacivertliler, sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Bunları yaparken, FFP'nin yanı sıra Federasyon'un harcama limitine de takılmamak zorunda.