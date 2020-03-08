08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Formayı çıkarın çıplak oynayın

Formayı çıkarın çıplak oynayın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, dün futbolcuları hedef aldı, yönetime de ilk kez tepkiliydi.

Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı geçtiğimiz sezondan bu yana takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, dün çileden çıktı. Denizlispor ile 2-2 biten karşılaşma sırasında ve sonrasında futbolcula rı hedef alan 12. adam uzun süre, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratını yaptı. Birçok pozisyondan sonra futbolcuları ıslıklayan 12. adamın önceki Süper Lig karşılaşmalarına göre tribündeki sayısı da azdı.

12. ADAM İSYAN ETTİ
Sezon başından bu yana Süper Lig'de 39 bin 555 ortalamayla en fazla taraftara oynayan takım olan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tribünlerden ağır eleştiriler aldı. Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmanın son bö lümlerinde yönetimi de hedef alan tezahüratları vardı. Tribünlerdeki taraftarların tepkisinin dışında sosyal medyada da taraftarların isyanı sürdü. Yönetim ve futbolcuların eleştirildiği binlerce tweet atıldı.

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