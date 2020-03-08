Formayı çıkarın çıplak oynayın
Geçtiğimiz sezondan bu yana takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, dün futbolcuları hedef aldı, yönetime de ilk kez tepkiliydi.
Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı geçtiğimiz sezondan bu yana takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, dün çileden çıktı. Denizlispor ile 2-2 biten karşılaşma sırasında ve sonrasında futbolcula rı hedef alan 12. adam uzun süre, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratını yaptı. Birçok pozisyondan sonra futbolcuları ıslıklayan 12. adamın önceki Süper Lig karşılaşmalarına göre tribündeki sayısı da azdı.
12. ADAM İSYAN ETTİ
Sezon başından bu yana Süper Lig'de 39 bin 555 ortalamayla en fazla taraftara oynayan takım olan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tribünlerden ağır eleştiriler aldı. Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmanın son bö lümlerinde yönetimi de hedef alan tezahüratları vardı. Tribünlerdeki taraftarların tepkisinin dışında sosyal medyada da taraftarların isyanı sürdü. Yönetim ve futbolcuların eleştirildiği binlerce tweet atıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...