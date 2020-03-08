08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Güneş tribündeydi

Güneş tribündeydi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ’ye götüreceği öğrencilerini izlemek için dün ’deydi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'ye götüreceği öğrencilerini izlemek için dün 'deydi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği mücadeleyi protokol tribününden takip etti
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