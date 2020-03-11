11 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalışmalara başladı

F.Bahçe'de yıldız isim takımla çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de yarı final ilk maçında sakatlanan , sarı-lacivertli takımın Konyaspor için yaptığı idmanda yer aldı ve takımla birlikte çalıştı.

Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün saat 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 'in takımla çalıştığı görüldü.

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