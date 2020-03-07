07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayacak 'de Faslı futbolcu , sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

'de Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında Ülker Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan 'ye kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcusu , sakatlığı nedeniyle ekibi ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. Dirar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Simon Falette de sakatlıkları nedeniyle Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı.

Belözoğlu istedi genç oyuncu kadroda! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Türkiye Kupası'nın kazananı F.Bahçe! Türkiye Kupası'nın kazananı F.Bahçe!
Belözoğlu istedi genç oyuncu kadroda! Belözoğlu istedi genç oyuncu kadroda!
Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör