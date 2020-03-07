Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Faslı futbolcu Nabil Dirar, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında Ülker Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Denizli ekibi ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. Dirar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Simon Falette de sakatlıkları nedeniyle Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı.

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