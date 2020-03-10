Kemal Belgin: Keşke Fenerbahçe'nin başına Lucescu geçse

A Spo yorumcusu Kemal Belgin, 90'a programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıoklamalarda bulundu. Belgin, "Keşke Fenerbahçe'nin başına Lucescu geçse. Bana deseler ki kararı sen vereceksin, ben Lucescu'yu getiririm. " ifadelerini kullandı.