10 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

, 'in 26'ncı haftasında ttifak Holding ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde saat 18.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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