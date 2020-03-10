Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör arayışları tam gaz devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Fenerbahçe'nin yeni hocasının yüzde 90 ihtimalle Erol Bulut olacak" açıklamasını yaptı.