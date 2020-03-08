08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Denizlispor maçında olay tepki! Hasan Ali Kaldırım...

F.Bahçe - Denizlispor maçında olay tepki! Hasan Ali Kaldırım...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu 'ın mücadelenin ikinci yarısında maçın yardımcı hakemi 'na gösterdiği tepki dikkatleri çekti.

'de , Ülker Stadı'nda Denizlispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalırken, üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Fenerbahçeli futbolcular ise maçın hakemi ve yardımcılarının kararlarına tepki gösterdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan bir pozisyonda , takımı lehine taç kararı beklerken Zorbay Küçük, dördüncü hakem 'nun uyarısıyla topu Denizlispor'a verdi.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Küçük'ün bu kararı sonrası 'Al sen kullan' diyerek topu Tonusluoğlu'na verdi. Bu hareketin ardından Hasan Ali Kaldırım, sarı kart gördü.

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