Fenerbahçe - Denizlispor maçında olay tepki! Hasan Ali Kaldırım...
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ın mücadelenin ikinci yarısında maçın yardımcı hakemi Direnç Tonusluoğlu'na gösterdiği tepki dikkatleri çekti.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Denizlispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle Serdar Aziz'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalırken, üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrılamadı.
Fenerbahçeli futbolcular ise maçın hakemi Zorbay Küçük ve yardımcılarının kararlarına tepki gösterdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Hasan Ali Kaldırım, takımı lehine taç kararı beklerken Zorbay Küçük, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'nun uyarısıyla topu Denizlispor'a verdi.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Küçük'ün bu kararı sonrası 'Al sen kullan' diyerek topu Tonusluoğlu'na verdi. Bu hareketin ardından Hasan Ali Kaldırım, sarı kart gördü.
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