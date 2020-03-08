Andre Moritz'den flaş sözler: Bu Fenerbahçe'de oynarım

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Bir dönem ülkemizde de forma giyen eski futbolcu Andre Moritz, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bu Fenerbahçe'de bir bacağım bağlı oynarım" ifadesini kullandı.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Denizlispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in uzatma dakikalarında attığı golle 1 puanı son anda kurtardı. Karşılaşma sonrası, bir dönem ülkemizde Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu, Denizlispor gibi kulüplerin formasını terleten ve sosyal medya hesabından Türkiye sevgisini her fırsatta dilen getiren Andre Moritz, Fenerbahçe - Denizlispor maçıyla ilgili yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu.

Moritz, sosyal medya hesabından mücadeleden bir kare paylaşarak "Bu Fenerbahçe'de bir bacağım bağlı oynarım" ifadesini kullandı. Brezilyalı eski futbolcunun bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.

Brezilyalı eski futbolcu, geçtiğimiz yıl sonunda aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklamıştı.

İşte o paylaşım:

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