Andre Moritz'den flaş sözler: Bu Fenerbahçe'de oynarım
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Bir dönem ülkemizde de forma giyen eski futbolcu Andre Moritz, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bu Fenerbahçe'de bir bacağım bağlı oynarım" ifadesini kullandı.
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Denizlispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in uzatma dakikalarında attığı golle 1 puanı son anda kurtardı. Karşılaşma sonrası, bir dönem ülkemizde Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu, Denizlispor gibi kulüplerin formasını terleten ve sosyal medya hesabından Türkiye sevgisini her fırsatta dilen getiren Andre Moritz, Fenerbahçe - Denizlispor maçıyla ilgili yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu.
Moritz, sosyal medya hesabından mücadeleden bir kare paylaşarak "Bu Fenerbahçe'de bir bacağım bağlı oynarım" ifadesini kullandı. Brezilyalı eski futbolcunun bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.
Brezilyalı eski futbolcu, geçtiğimiz yıl sonunda aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklamıştı.
İşte o paylaşım:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...