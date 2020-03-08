08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Andre Moritz'den flaş sözler: Bu Fenerbahçe'de oynarım

Eski yıldızdan flaş sözler: Bu Fenerbahçe'de oynarım
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında , Ülker Stadı'nda konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Bir dönem ülkemizde de forma giyen eski futbolcu , maçın ardından hesabından yaptığı paylaşımla "Bu Fenerbahçe'de bir bacağım bağlı oynarım" ifadesini kullandı.

'de Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında , 'de Denizlispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 'in uzatma dakikalarında attığı golle 1 puanı son anda kurtardı. Karşılaşma sonrası, bir dönem ülkemizde , , , Denizlispor gibi kulüplerin formasını terleten ve hesabından sevgisini her fırsatta dilen getiren , Fenerbahçe - Denizlispor maçıyla ilgili yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu.

Moritz, sosyal medya hesabından mücadeleden bir kare paylaşarak "Bu Fenerbahçe'de bir bacağım bağlı oynarım" ifadesini kullandı. Brezilyalı eski futbolcunun bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.

Brezilyalı eski futbolcu, geçtiğimiz yıl sonunda aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıklamıştı.

İşte o paylaşım:

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