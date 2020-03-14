Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyiyken herkes Ronaldinho
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, 1-0 kaybettikleri İttifak Holding Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşlarına eleştiride bulunurken, "İşler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor" dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Staydumu'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Takım olarak sorumluluğu kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor" dedi.
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