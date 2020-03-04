Vedat Muriç umut verdi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in attığı gol yeterli olmadı ama tur için umutlandırdı. Muriç, bu sezonki toplam gol sayısını 15’e çıkardı.

Sarı-lacivertli takımın Kosovalı forveti Vedat Muriç, 82. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi tur için umutlandırdı. Ligde son oynanan Antalyaspor mücadelesinde fileleri sarsan 25 yaşındaki santrfor, dün de Trabzon'u boş geçmedi ve üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gole ulaşırken, bu sezonki toplam sayısını da 15'e yükseltti. Muriç, derbi sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Yeterince iyi değildik. Umarım kendi sahamızda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Kupayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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