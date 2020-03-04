04 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vedat Muriç umut verdi

Vedat Muriç umut verdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.03.2020

'nin Kosovalı golcüsü 'in attığı gol yeterli olmadı ama tur için umutlandırdı. Muriç, bu sezonki toplam gol sayısını 15’e çıkardı.

Sarı-lacivertli takımın Kosovalı forveti , 82. dakikada attığı golle 'yi tur için umutlandırdı. Ligde son oynanan mücadelesinde fileleri sarsan 25 yaşındaki santrfor, dün de 'u boş geçmedi ve üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu 'nda 2 gole ulaşırken, bu sezonki toplam sayısını da 15'e yükseltti. Muriç, derbi sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Yeterince iyi değildik. Umarım kendi sahamızda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Kupayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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