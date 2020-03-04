Vedat Muriç umut verdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in attığı gol yeterli olmadı ama tur için umutlandırdı. Muriç, bu sezonki toplam gol sayısını 15’e çıkardı.
Sarı-lacivertli takımın Kosovalı forveti Vedat Muriç, 82. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi tur için umutlandırdı. Ligde son oynanan Antalyaspor mücadelesinde fileleri sarsan 25 yaşındaki santrfor, dün de Trabzon'u boş geçmedi ve üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gole ulaşırken, bu sezonki toplam sayısını da 15'e yükseltti. Muriç, derbi sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Yeterince iyi değildik. Umarım kendi sahamızda kazanıp kupaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Kupayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...