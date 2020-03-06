06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan flaş teknik direktörlük açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan flaş teknik direktörlük açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de ile yolların ayrılmasının ardından , ve ile birlikte yardımcı antrenörlük görevini de üstenen , yeni sezonda sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Teknik direktörlük göreviyle ilgili konuşan Belözoğlu, yaptığı açıklamada kulübede değil sahada olmak istediğini belirtti.

'de kulübün simge isimleri, bu zor günlerde taşın altına elleri soktu ve zor bir göreve soyundu.

Sezon başında takıma kaptan olarak geri dönen , yine sezon başında futbolu bırakarak antrenörlüğe adım atan 'le beraber zor günlerde sorumluluğu üstlendi.

Daha sonra takımla buluşan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, diğer antrenörler ve 'la yan yana durarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

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Zor günlerden geçtiklerini vurgulayan kaptan Emre Belözoğlu'nun, "Hepimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun farkındayız. Şu anda Fenerbahçe için, takımımız için elimizden geleni yapacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza layık bir takım olacağız. En iyi noktaya çıkarmak için takımı uğraşacağız." dedi.

"FENERBAHÇE İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Ayrıca yeni bir hoca gelinceye kadarki dönemde üstleneceği rol ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Sakatlığımı en kısa sürede atlatıp görev almak istiyorum. Bunun için yoğun mesai harcıyorum. Kulübede değil sahada olmak istiyorum. Önceliğim ve düşüncem bu. Kalan haftalarda daha fazla sorumluluk almak ve elimden gelen yardımı yapmak en büyük arzum. Ama nerede olursa olsun hepimiz Fenerbahçe için en iyisini yapacağız. Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz." cümlelerini aktardı.

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