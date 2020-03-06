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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu'nun da takımla çalıştığı belirtildi. Futbolcuların antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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