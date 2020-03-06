06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2020

, 'in 25. haftasında yarın 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenörler Zeki Murat Göle, ve yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu'nun da takımla çalıştığı belirtildi. Futbolcuların antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Fenerbahçe Rusya'da yıkıldı Fenerbahçe Rusya'da yıkıldı
Emre Belözoğlu'ndan flaş teknik direktörlük açıklaması Emre Belözoğlu'ndan flaş teknik direktörlük açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör