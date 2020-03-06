06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Alex'ten F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam için arayışlar sürerken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Ligde yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan , ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam için arayışlarını sürdürüyor. Adı Erol Bulut, Niko Kovac ve gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde eski yıldız Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı eski futbolcu, Instagram hesabından sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde kızlarıyla çekildiği bir fotoğraf paylaştı. Alex'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, "Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor?" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım:

O isimden iddialı sözler! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım haberin devamı

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