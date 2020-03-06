Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam için arayışlar sürerken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Ligde yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam için arayışlarını sürdürüyor. Adı Erol Bulut, Niko Kovac ve Abdullah Avcı gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde eski yıldız Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı eski futbolcu, Instagram hesabından sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde kızlarıyla çekildiği bir fotoğraf paylaştı. Alex'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, "Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor?" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım:

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