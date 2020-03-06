06 Mart 2020, Cuma
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Rodrigues riske edilmeyecek
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, 25'inci hafta sınavında da forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, 25'inci hafta sınavında da forma giyemeyecek. İdmanlarda düz koşu yapan yıldız futbolcu, bu maçta riske edilmeyecek. Gelecek hafta başından itibaren takımla çalışmalara katılacak olan Rodrigues, 26.haftadaki Konyaspor sınavında sahaya çıkacak.
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