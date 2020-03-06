06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Rodrigues riske edilmeyecek

Rodrigues riske edilmeyecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2020

 nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, 25'inci hafta sınavında da forma giyemeyecek.

nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, 25'inci hafta sınavında da forma giyemeyecek. İdmanlarda düz koşu yapan yıldız futbolcu, bu maçta riske edilmeyecek. Gelecek hafta başından itibaren takımla çalışmalara katılacak olan Rodrigues, 26.haftadaki sınavında sahaya çıkacak.

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