05 Mart 2020, Perşembe

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Mircea Lucescu iddialı konuştu! "Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım"

Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapanbileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 05.03.2020 22:35
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Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatmıştı.

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Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle ikinci devreye hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekipte alınan 3 mağlubiyet 2 beraberlik sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Sarı Kanaryalar'da Yanal'ın yerine Roger Schmidt, Erol Bulut, Niko Kovac ve Abdullah Avcı gibi teknik adamların isimleri anılırken, flaş bir iddia geldi.

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Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Rumen basını, tekrar çıkış yakalamak isteyen Süper Lig devininin Mircea Lucescu ile ilgilendiğini ve usta teknik adamın oldukça iddialı olduğunu dile getirdi.

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Mircea Lucescu iddialı konuştu! Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 1 yıldır başka takım ile anlaşmayan Lucescu'nun yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.

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