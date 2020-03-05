05 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de muhalefet yemekte toplandı

Muhalefet yemekte toplandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

Başkanı 'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Başkan ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu. Yıldırım, eski yöneticiler , ve ile bir restoranda yemek yedi. Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.

Başkan 'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı 'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Başkan ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu. Yıldırım, eski yöneticiler , ve ile bir restoranda yemek yedi. Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.

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