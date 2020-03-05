05 Mart 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de muhalefet yemekte toplandı
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Başkan Aziz Yıldırım ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu. Yıldırım, eski yöneticiler Murat Özaydınlı, Abdullah Kiğılı ve Ozan Balaban ile bir restoranda yemek yedi. Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.
Başkan Ali Koç'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Başkan Aziz Yıldırım ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu. Yıldırım, eski yöneticiler Murat Özaydınlı, Abdullah Kiğılı ve Ozan Balaban ile bir restoranda yemek yedi. Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.
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