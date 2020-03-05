Tolga Ciğerci çıktı gol geldi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamın yardımcılarının da sarı-lacivertli takımla vedalaşmasının ardından takımı tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirildi.