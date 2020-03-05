05 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Tolga Ciğerci çıktı gol geldi!

Tolga çıktı gol geldi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Son dönemde performansı düşen ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 2020 yılında oynadığı 8 resmi maçta attığı 11 golün 9'unu Tolga Ciğerci'nin sahada olmadığı bölümde attı.

FK, , , Ankaragücü ve (kupa) maçlarında Tolga oyundan çıktıktan sonra gol buldu. Sezona iyi başlayan Ciğerci ikinci yarıdan bu yana eleştirilerin odağındaydı.

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