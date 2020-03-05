05 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Tolga Ciğerci çıktı gol geldi!
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Son dönemde performansı düşen Tolga Ciğerci ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 2020 yılında oynadığı 8 resmi maçta attığı 11 golün 9'unu Tolga Ciğerci'nin sahada olmadığı bölümde attı.
Gaziantep FK, Başakşehir, Alanyaspor, Ankaragücü ve Trabzonspor (kupa) maçlarında Tolga oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe gol buldu. Sezona iyi başlayan Ciğerci ikinci yarıdan bu yana eleştirilerin odağındaydı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...