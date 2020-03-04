04 Mart 2020, Çarşamba
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı! 12 sene önce...
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020
UEFA, Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler 12 sene önce bugün Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşılaşmış ve maç uzatmalara gitmişti. Penaltılara kalan maç sonrası Volkan Demirel maça damga vurmuş ve takımına çeyrek final vizesini getiren kurtarışlara imza atmıştı. UEFA, Dani Alves'in kullandığı ve Volkan Demirel'in kurtardığı turu getiren penaltı atışını sosyal medya hesabından paylaştı.
UEFA, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi zaferini unutmadı. Sarı-lacivertli ekip, 4 Mart 2008'de Sevilla'yı penaltı atışları sonucu saf dışı bırakmış ve çeyrek finale yükselmişti. UEFA resmi hesabı sosyal medyadan o günleri hatırlatan bir paylaşım yaptı.
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