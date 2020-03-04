04 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı! 12 sene önce...

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı! 12 sene önce...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

, Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler 12 sene önce bugün Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşılaşmış ve maç uzatmalara gitmişti. Penaltılara kalan maç sonrası maça damga vurmuş ve takımına çeyrek final vizesini getiren kurtarışlara imza atmıştı. UEFA, 'in kullandığı ve Volkan Demirel'in kurtardığı turu getiren penaltı atışını hesabından paylaştı.

, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi zaferini unutmadı. Sarı-lacivertli ekip, 4 Mart 2008'de Sevilla'yı penaltı atışları sonucu saf dışı bırakmış ve çeyrek finale yükselmişti. UEFA resmi hesabı sosyal medyadan o günleri hatırlatan bir paylaşım yaptı.

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