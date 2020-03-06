Comolli'nin yeni adresi

F.Bahçe'deki sportif direktörlük görevinden ayrılan Comolli, Fransa'da işbaşı yapacak.

F.Bahçe'deki sportif direktörlük görevinden ayrılan Comolli, Fransa'da işbaşı yapacak. Comolli'nin Monaco ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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