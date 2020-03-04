04 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte gündemdeki isimler...
Fenerbahçe'de ikinci yarı alınan kötü sonuçlar neticesinde fatura teknik direktör Ersun Yanal'a kesilmiş ve 56 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmıştı. Yanal, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, sarı-lacivertli ekibin başında son kez çıkmıştı. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, teknik direktör arayışları hakkında açıklamalar yapmış ve akıllarında birkaç ismin olduğunu duyurmuştu. Peki Fenerbahçe yeni teknik direktörlük görevi için kimlerle görüşüyor? Adaylar kim? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:21
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