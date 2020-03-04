Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte gündemdeki isimler...

EMRE BELÖZOĞLU

Camianın tanııdığı isimlere yönelme planı olan Fenerbahçe'de görev kaptan Emre Belözoğlu'na emanet edilebilir. Başakşehir'den sonra ileride sportif anlamda kulübe katkı sağlamak amacıyla takıma dahil edilen Belözoğlu ile Başkan Ali Koç'un bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Henüz PRO lisansı olmasa da bu lisansa sahip bir hoca ile kulübeye geçebilecek Emre Belözoğlu'nun ekibini de belirlediği kaydedildi. Eski kaleci Volkan Demirel ile Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle Abdullah Avcı'nın yardımcılığını bırakan Orhan Ak'ın da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alması bekleniyor.