Fenerbahçe Volkan Demirel yönetiminde çalıştı
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamın yardımcılarının da sarı-lacivertli takımla vedalaşmasının ardından takımı tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz sezon 16. haftada takımın başına geçen Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken, Yanal'ın ayrılığının ardından takımı Ersun Yanal'ın çalıştıracağı iddia edilmişti.
Sarı-lacivertliler, saat 18.00'de başlayan antrenmanı Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirdi. Sezon başında profesyonel futbol hayatına nokta koyan Demirel, UEFA B lisansına sahip.
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada en kısa sürede yeni teknik direktörle çalışmaya başlayabileceklerini açıklamıştı.
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