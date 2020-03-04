04 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

F.Bahçe antrenmanı o ismin yönetiminde gerçekleşti! Herkes Emre Belözoğlu'nu beklerken...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamın yardımcılarının da sarı-lacivertli takımla vedalaşmasının ardından takımı tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları, , ve yönetiminde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sezon 16. haftada takımın başına geçen ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken, Yanal'ın ayrılığının ardından takımı Ersun Yanal'ın çalıştıracağı iddia edilmişti.

Sarı-lacivertliler, saat 18.00'de başlayan antrenmanı , ve yönetiminde gerçekleştirdi. Sezon başında profesyonel futbol hayatına nokta koyan Demirel, B lisansına sahip.

Başkanvekili Semih Özsoy, 'nda oynanan maçının ardından yaptığı açıklamada en kısa sürede yeni teknik direktörle çalışmaya başlayabileceklerini açıklamıştı.



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