Fenerbahçe'de hedef kupa

Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi... Süper Lig'de 5 haftada 13 puan kaybeden sarı-lacivertli ekip zirvenin uzağında kalırken, teknik heyet ve yönetim önceliği artık Ziraat Türkiye Kupası'na verecek.

Trabzonspor ile yarın akşam deplasmanda oynanacak yarı finalin ilk maçı bu açıdan büyük önem taşıyor. Hedef Şenol Güneş Stadı'ndan iyi bir sonuçla ayrılıp, Kadıköy'deki rövanş için avantaj sağlamak. Oyuncular hiç değilse kupayı müzeye getirerek camiaya ve taraftara kendilerini affettirmeyi planlıyor. Ligde ise kalan 10 maçtan maksimum puan elde edilmeye çalışılacak ve en azından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kovalanacak.

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