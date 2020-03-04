04 Mart 2020, Çarşamba

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Levent Tüzemen: Ali Koç'un yönetim şekli başarılı değil

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli yönetimi eleştiren Tüzemen, "Ali Koç'un yönetim şekli başarılı değil. Yönetim felsefesinde, parayı veririm düdüğü ben çalarım davranış biçiminin Fenerbahçe'ye yarar değil, zarar verdiğini gözlemliyoruz. Hem teknik heyet seçimlerinde, hem futbolcu seçimlerinde, hem de sportif başarı konusunda bence Fenerbahçe yönetimi başarısız olmuştur. " ifadelerini kullandı.
04.03.2020

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