03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

İsmail Kartal Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor!

Flaş gelişme! F.Bahçe ve İsmail Kartal...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

'de son 5 haftada sadece 2 puan toplayabilen 'de, fatura 'a kesilmiş ve 56 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik direktör belirsizliği sürerken, 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yeni arayışlarına başlayan için bir çok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefinin sezon sonuna kadar takımı yakından tanıyan bir isimle yola devam etmek istediği bildirildi.

Trabzonspor yenilgisinin ardından 'daki görevinden istifa eden 'dan beklenmedik bir hamle geldi.

TRT Spor'un haberine göre; İsmail Kartal sezon sonuna kadar sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya hazır olduğunu yönetime iletti.

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Değerlendirme aşamasında olan Başkan ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.

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GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA

Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.

Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında 'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.

Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.

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