İsmail Kartal Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor!
Süper Lig'de son 5 haftada sadece 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, fatura teknik direktör Ersun Yanal'a kesilmiş ve 56 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik direktör belirsizliği sürerken, İsmail Kartal'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe için bir çok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefinin sezon sonuna kadar takımı yakından tanıyan bir isimle yola devam etmek istediği bildirildi.
Trabzonspor yenilgisinin ardından Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan beklenmedik bir hamle geldi.
TRT Spor'un haberine göre; İsmail Kartal sezon sonuna kadar sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya hazır olduğunu yönetime iletti.
DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA
Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.
GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA
Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.
Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında Ersun Yanal'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.
Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.
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