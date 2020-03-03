03 Mart 2020, Salı
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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!
20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığından sonra 3 Haziran 2018'de koltuğa oturan Ali Koç, büyük bir vizyonla Fenerbahçe'nin başına gelmişti. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan taraftar da çok ümitliydi fakat işler istenildiği gibi gitmedi... Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Ali Koç, göreve Phillip Cocu'yu getirmişti. Cocu'ya da 10 hafta dayanabilen Koç, 1.5 yılda 4 teknik direktör değiştirdi. Yönetici Metin Şen de Ali Koç döneminde görevini bıraktı. İşte Ali Koç döneminin kurbanları...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 12:50
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