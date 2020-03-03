03 Mart 2020, Salı

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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!

20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığından sonra 3 Haziran 2018'de koltuğa oturan Ali Koç, büyük bir vizyonla Fenerbahçe'nin başına gelmişti. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan taraftar da çok ümitliydi fakat işler istenildiği gibi gitmedi... Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Ali Koç, göreve Phillip Cocu'yu getirmişti. Cocu'ya da 10 hafta dayanabilen Koç, 1.5 yılda 4 teknik direktör değiştirdi. Yönetici Metin Şen de Ali Koç döneminde görevini bıraktı. İşte Ali Koç döneminin kurbanları...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 12:50
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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!

Büyük bir vizyonla başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, kötü sonuçlarda faturayı hep birilerine kesti.

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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!

Fenerbahçe Başkanı, 1.5 yıl içinde 4 teknik adam, bir de sportif direktörün görevine son verdi. Fanatik'in haberine göre; İşte Ali Koç döneminin kurbanları...

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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!

AYKUT KOCAMAN / AYRILIŞ: 18 HAZİRAN 2018

Ali Koç başkan seçildiğinde Aykut Kocaman zaten takımın teknik patronuydu. Yani onu göreve getiren Koç değildi. Ancak Ali Koç, adaylık süreci boyunca Kocaman'a övgüler yağdırdı.

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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!

3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'dan koltuğu devralan yeni başkan, "Yerli hocayla çalışırsak tek aday Aykut Kocaman" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, hazırladığı detaylı raporla Ali Koç ve Damien Comolli'ye 4 saatlik bir sunum yaptı.

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Tek suçlu hocalar mı? Fenerbahçe'de Ali Koç faturayı onlara kesti!

Hem Comolli hem de Koç, Kocaman'ın sunumuna tek kelimeyle hayran kaldı. Hatta Comolli, bu görüşme sonrası yola Aykut Kocaman'la devam edilmesi yönünde görüş belirtti.

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