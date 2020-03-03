03 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...
3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç, sportif direktörlük için Damien Comolli'yi başa getirmiş ve teknik direktörlük koltuğunu da Phillip Cocu'ya emanet etmişti. Ligde aldığı kötü sonuçlardan sonra Cocu ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, taraftarın da çok istediği Ersun Yanal'ı büyük umutlarla takımın başına getirmişti. Fakat Ersun Yanal'ın 2. dönemi 1. dönemini mumla arattırdı. 56 yaşındaki teknik adamın kulübe maliyeti ise dudak uçuklattı! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:12
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