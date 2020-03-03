03 Mart 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...

3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç, sportif direktörlük için Damien Comolli'yi başa getirmiş ve teknik direktörlük koltuğunu da Phillip Cocu'ya emanet etmişti. Ligde aldığı kötü sonuçlardan sonra Cocu ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, taraftarın da çok istediği Ersun Yanal'ı büyük umutlarla takımın başına getirmişti. Fakat Ersun Yanal'ın 2. dönemi 1. dönemini mumla arattırdı. 56 yaşındaki teknik adamın kulübe maliyeti ise dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:12
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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...

İlk olarak 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Ersun Yanal, o dönem sarı-lacivertlileri şampiyon yapmış ve taraftarların gönlünü kazanmıştı.

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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...

Haziran 2018'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle beraber sportif direktör olarak Damien Comolli takımın başına getirilmiş, teknik adamlık koltuğu ise Hollandalı Phillip Cocu'ya emanet edilmişti.

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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...

Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Son olarak Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi bardağı taşıran son damla olmuş ve Cocu'nun görevine son verilmişti.

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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...

49 yaşındaki çalıştırıcının yerine taraftarların Ersun Yanal ismini yüksek sesle söylemeye başlamıştı. Bunun neticesinde Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal ile sözleşme imzalamış ve Yanal'la eski günlere dönülebileceğini düşünülmüştü.

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Fenerbahçe'nin 2. Ersun Yanal döneminin faturası! Tam...

Fakat işler hiç de düşünüldüğü gibi olmadı... Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ikinci dönemi, birinci dönemini adeta mumla arattı.

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