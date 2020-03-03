03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Yılmaz Vural Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi!

Yılmaz Vural o iddialara yanıt verdi! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

ve 1. Ligi'nde birçok takım çalıştıran 'dan iddialarına yanıt geldi. Halihazırda Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, 'la yollarını ayıran sarı-lacivertli takımla adının anılmasıyla ilgili konuştu.

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü , 'nin ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

"MUTLULUK DUYUYORUM"
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, bazı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisini sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak görme taleplerini ilettiklerini, adının sarı-lacivertli kulüple anılmasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Bu tarz haberler insanı mutlu ediyor tabii ama benim bilgim dışında gelişen olaylar." diyen Vural, Türkiye'de her arayışında akla gelen ilk isimlerden olduğunu savunurken, şöyle konuştu:

"ÇALIŞMAK NASİP OLMADI"
"Hoşunuza gidiyor ama sonuç olarak ben Akhisarspor'un hocasıyım. Sağolsunlar bizi layık görüyorlar, yakıştırıyorlar. Bu konuşmalar beni rahatsız etmiyor ancak gerçek bir tarafı yok. Antrenörlük hayatımıza başladığımızdan beri herkesin bir hedefi oluyor. Dördüncü ve beşinci büyük olan Trabzonspor ile Bursaspor'da çalıştım. Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı, olacağı da yok. O yüzden kafamız rahat, burada mutluyuz."

Vural, Akhisar ilçesinin farklı bir enerjisi olduğunu dile getirerek, "Bu kadar yıldan beri çalışıyorum. Akhisarspor kadar mutlu ve huzurlu çalıştığım bir yer görmedim. Yöneticiler düzgün, taraftar samimi, oyuncularla aramız çok iyi ve personelimle birbirimizi seviyoruz. Buradan ayrılıp eve bile gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sahalarında Osmanlıspor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Vural, mücadelede üç puan alıp, galibiyet serisine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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