01 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...

Sezon sonu şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen 4 büyükleri, büyük bir tehlike bekliyor. Kadrolarında birbirinden önemli yıldızları bekleyen 4 büyüklerin sezon sonunda onlarca yıldızı boşa çıkacak. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuların listesi...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:28
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Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...

SEZON SONU SERBEST KALACAK FUTBOLCULAR

4 büyüklerin Haziran 2020'de serbest kalacak olan futbolcuları...

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Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...

TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE)

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Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...

JOSE SOSA (TRABZONSPOR)

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Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...

SELÇUK İNAN (GALATASARAY)

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Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...

ATIBA HUTCHINSON (BEŞİKTAŞ)

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