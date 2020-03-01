01 Mart 2020, Pazar
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Nilüfer Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer Özmen
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)
Fenerbahçe Opet: Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Kelsey, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt)
Setler: 19-25, 15-25, 16-25
Süre: 71 dakika (27, 22, 22)
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