01 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Nilüfer Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe Opet set vermedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer Özmen

: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)

: Vargas, Guidetti, Thompson, Kelsey, Dündar, (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt)

Setler: 19-25, 15-25, 16-25

Süre: 71 dakika (27, 22, 22)


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